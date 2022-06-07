張善政盼攜手打造新桃園 羅智強最新回應

原積極爭取提名桃園市長的國民黨台北市前議員羅智強，昨（6）日晚間突然宣布退選，引起各界震驚，支持者更相當錯愕。不過羅智強稱雖然不選桃園市長，但仍會繼續行腳活動，並預告今一大早現身桃園平鎮，也說明天、後天也會繼續走下去。羅智強在聲明退選後心情如何？會有什麼重要發言？《中時新聞網》直播最新現場，提供讀者第一手資訊。

羅智強今日一大早在立委呂玉玲、議員舒翠玲、議員黃敬平的陪伴現身桃園平鎮，他說昨天已經走了一個上午，對行行業業在疫情之下受的苦有很多感想，幾人也互相討論要怎麼結合手中的力量，讓桃園民眾能夠得到更多的關懷與幫助。

羅智強說，這次的行腳風雨無阻，「這顆心不會因為晴天或雨天有所變化，繼續往前走」，並再次強調「一個人的成全好過一群人的糾結，我覺得就是往前走，現在此時此刻最關心的就是我怎樣用我的力量為桃園祈福，所以很簡單，就是成全！」

下一步要怎麼走，羅智強說目前關心的就是行腳，其他的都先不要去想；至於宣布退選後是否有與國民黨桃園市長候選人張善政取得聯繫，羅智強則說「私下的任何溝通我都不做任何說明」。