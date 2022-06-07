南太平洋島國最近成為美中角力的新戰場，陸外交部長王毅剛結束為期10天、8國的訪問，想促進一項全面的區域安全和經濟提案；雖然最後沒有成功，但也成功散發出北京想將勢力範圍擴至該區域的訊息，也促使美國、澳洲、紐西蘭承諾加大該地區的支持與派遣外交部長訪問。

南太平洋的戰略位置與高軍事價值讓該區域躍升為美中角力戰場，北京若成功進駐，將威脅美、澳的軍事行動權。根據美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級研究員何天睦（Timothy R. Heath）分析，若北京能在該地建立軍事據點，將威脅美澳的商船和艦艇，而即使沒有軍事據點，也能蒐集有關兩國的敏感情報。

北京對南太平洋的野心早已顯露，在2000年代初，美將注意力轉至中東之後，就開始在該區域布局，在2019更獲得索羅門群島與吉里巴斯的支持，放棄與台灣的邦交；此外在2014、18年，中國國家主席習近平也曾到該地訪問。

雖然澳洲仍是該區域的最大援助國，但根據澳洲智庫的數據表示，在某些地方，如索羅門群島，已經有人認為中國大陸是比澳洲更有利的合作夥伴。許多專家表示，北京要在南太平洋建立據點還有一段路要走，但試圖擴張在海外的影響力是合理的下一步。

澳洲國立大學的研究員張登華（Denghua Zhang,音譯）表示，北京在海外擴張的驅動因素可能是擔心被美國與眾多盟友包圍，也讓其必須加強打破美國的「島鏈」，如日本、關島的軍事基地，菲律賓的軍事存在等。

中國大陸日益擴大的影響力也讓美澳等國開始加強其在南太平洋的存在感，給予更多的承諾希望確保他們仍是首選的合作夥伴，而北京不會占上風。另一方面，南太平洋島國也試圖利用大國間的角力為自身爭取更多的關注和影響力，但若美中衝突加劇，平衡雙方勢力的行為可能會變得更加困難。