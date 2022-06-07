斯國省長邀蔡英文赴訪：永遠為妳準備紅毯 。(取自總統府直播畫面)

蔡英文總統今天接見斯洛伐克訪問團，期待加強合作，打造具有韌性的民主陣線。斯洛伐克國會副議長勞倫契克強調會站在台灣身後，不會因外界阻撓或干擾而妥協，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。布拉提斯拉瓦省省長德若巴則邀請蔡英文赴該省訪問，「會永遠為妳準備紅色地毯」。

蔡英文總統今天上午在總統府接見「斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團」，蔡英文表示，這幾年來，台灣和斯洛伐克的雙邊關係越來越密切，除了共同對抗疫情，台灣捐贈口罩給斯洛伐克，斯洛伐克也捐贈疫苗給台灣，我們一起在國際上創造「善的循環」，她要再次感斯洛伐克的協助。

去年國發會主委龔明鑫訪團訪問斯洛伐克之後，斯洛伐克經濟部次長葛力克也率團回訪，並舉辦第一屆台斯經濟諮商會議，雙方也簽署16項備忘錄。今年包括工研院半導體專家團，以及國發會委託的台杉投資公司也陸續到斯洛伐克參訪，她相信將可持續提升雙方的產業合作關係。

今年世界衛生大會（WHA）剛閉幕不久，蔡英文感謝訪團成員大力支持台灣參與WHA，尤其今年斯洛伐克在外交、衛生以及歐洲事務等三個委員會連續通過支持台灣參與的決議案，「這份情誼讓台灣人民非常感動」。

她期待台灣和斯洛伐克在全球關注的議題上，持續相互合作建立更緊密的夥伴關係，就如同面對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和斯洛伐克攜手合作援助烏克蘭，也幫助安置在斯洛伐克的烏克蘭難民，她相信未來台灣和斯洛伐克能夠跟理念相近的國家，一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為台灣為世界做出更多的貢獻。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克表示，很榮幸和我們在地理距離相距遙遠，但心靈距離彼此貼近的中華民國台灣最高領導人相會，他還特地向蔡英文表達深切的感謝，「在房間中發現的禮物讓我們非常的驚喜」。

他說，我們肩併肩共同走在艱難的疫情時代，全球疫情面臨非常嚴峻的考驗，卻也促成我們兩國更多友誼之橋的架構與合作的實現。斯洛伐克永遠不會忘記，在我們疫情最艱難的那段日子裡，台灣為我們提供的無私援助，成千上萬的醫療口罩讓我們眾多的國民免於感染。

勞倫契克表示，台灣的在斯洛伐克國會的好朋友大力支持台灣參與世界衛生組織以及國際民航組織，也高度贊揚我們兩國之間在經貿、以及其他各個領域開展的合作，尤其是台灣為斯國國民提供很多就業機會，以及發展經濟的那些在斯洛伐克的投資。

他強調，斯洛伐克的台灣好朋友就站在你們的身後，不會因為外界的阻撓或者干擾而妥協，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。為了實現民主，我們兩國都走過一段漫長又坎坷 的道路，斯洛伐克十分珍惜民主和自由，而蔡總統正是民主與自由的化身。

布拉提斯拉瓦省省長德若巴則表示，昨天訪團一天滿滿的行程有許多很好的成果，台灣是斯洛伐克長期重要的夥伴，尤其是近幾年來，兩國高層互訪非常頻繁，他此行來到台灣，目的是與高雄簽訂友好合作協定。

他也期待兩個城市之間年輕學者的互訪，並強調，布拉提斯拉瓦省可以給台灣年輕學者提供很棒的、多元、很寬廣的視野，可以讓他們有很多機會學習。他也向蔡英文發出誠摯邀請，希望在未來條件許可的情況，蔡總統有機會訪問布拉提斯拉瓦省，「妳知道，布拉提斯拉瓦省會永遠為妳準備紅色地毯」。