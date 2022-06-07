成全助團結？羅智強退出桃市選舉 蔣萬安回應了

前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉，國民黨台北市長參選人蔣萬安7日表示，羅智強做了這個決定，一定是經過很多考慮及內心交戰，做這樣的決定是希望大家重新團結的開始，消弭一切紛擾、歧見，大家共同攜手面對年底選舉，唯有團結一致，在年底選舉才有勝選機會。

蔣萬安今指出，他認為羅智強做了這個決定，一定是經過很多考慮及內心交戰，做這樣的決定是希望大家重新團結的開始，消弭一切紛擾、歧見，大家共同攜手面對年底選舉，唯有團結一致，在年底選舉才有勝選機會。

此外，民進黨打台北市長柯文哲網軍，柯稱如果有網軍也是民進黨帶給他的，演變成白綠互槓。蔣萬安對此表示，政治文化的改變從台北開始，不論執政黨網軍或大內宣治國，或柯市府的網軍，這都不利於民眾福祉並不有利的事情，希望大家一起努力，對台灣政治文化與網路言論可以更自由、公開和透明，保護民眾對公共事務客觀認知的權利。