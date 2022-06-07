外傳由於警察人力不足，部分小型派出所將裁撤，引發民眾不安，縣議員謝明謀因而在議會提出質詢；縣警局長黃永志強調沒有縮編，由於警員值勤必須休息11小時，因此研議以現有警力調配勤務，以利排班值勤，但不會裁撤派出所，請民眾安心。

謝明謀在議會總質詢時指出，地方人士盛傳由於警察人力縮編，許多小型派出所將裁併，例如集集警分局轄區的伊達邵、車埕、五城、頭社及東光派出所等，由於派出所是安定民心的重要力量，民眾更擔心派出所裁撤影響治安，因此感到惶恐不安。

黃永志表示，根據大法官第785號釋憲文，修正《公務員服務法》規定，值宿所警察人員值勤後，必須休息11小時，因此，警政署通知各警察機關配合辦理，是屬於全國一致性的法令，因此，縣警局針對警力調配進行評估。

如果員警值勤後休息11時，1個派出所至少要有7名員警，才能夠正常排班，由於南投縣許多派出所只有4、5名員警，扣掉休假人員，根本沒有辦法排班，如果由1名警察值勤、巡邏，危險性較高。

因此，警方研議將距離較近的派出所警力統一調配，聯合辦公執行勤務，但派出所仍然會有警察值勤，為民眾提供各項服務。

黃永志強調，警察人力沒有減少，還是原有的警力，只是採取更有效的警力運用，派出所也不會裁撤，民眾不必擔心；至於派出所合署辦公值勤部分，還在研議階段，將由各警分局、派出所討論因地制宜的方式，並且和地方民眾溝通說明。