狗狗是人類最好的夥伴！許多狗狗都會依照各品種特長，訓練成搜救犬、緝毒犬等，以協助人類進行工作。而今天的主角「多多」，就是身處在花蓮縣合歡派出所的神犬之一，合歡派出所是花蓮海拔最高的派出所，也因為身處高山，所以時常需要幫忙救助受難的登山客。約莫兩個月前，警局於晚上9點左右接獲求救電話，對方表示他們遇到緊急狀況，請求協助，於是警方便帶著米克斯「多多」前往救援，多多靠著比人類高5倍的夜視能力，成功救下遇難者。

員警們將多多的英勇事蹟PO上網。（圖／翻攝自臉書粉專「花蓮縣警察局新城分局」）

合歡派出所員警表示，多多是隻忠心耿耿的米克斯，平常每天都會和員警進行體能訓練，也會偶爾去爬熱門山景步道，就是希望牠能留下氣味，並熟悉登山客走過步徑的味道，果然這時就派上用場！多多在當天晚上發揮牠絕佳的夜視能力，帶領員警們走過黑暗的山路，2警則循著多多脖子上的鈴鐺聲前進，終於在1.0K遇到精疲力盡的登山隊伍，立即提供他們熱水驅寒保暖，並給予巧克力、牛肉乾等乾糧以恢復體力。

多多平常會和員警們進行體能訓練。（圖／翻攝自臉書粉專「花蓮縣警察局新城分局」）

多多在這次的任務中可說是大功臣之一，不僅帶領員警們走上正確路徑，還在夜晚中充當員警之眼，保障他們和登山隊伍的安全。貼文一出，網友們紛紛稱讚多多的神勇行為，「多多真的是我們米克斯的驕傲！有你真好」、「多多真是米克斯的模範，米克斯超忠心，希望派出所能領養更多孩子」、「謝謝多多，也謝謝照顧多多的警察們，感謝有你們！」