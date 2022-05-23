李李仁受邀擔任綠色和平環境大使。（綠色和平提供）

李李仁受邀擔任綠色和平環境大使。（綠色和平提供）

李李仁是海洋之子。（綠色和平提供）

從小熱愛海洋的李李仁，受邀擔任「綠色和平環境大使」，他表示水底世界很美，所以讓自己的孩子也從出生就親近大海，甚至全家一起去考潛水證照，「想讓孩子體驗有別於我們生活的陸上、親身探索、愛上海洋新世界，看到水中的生態、也看到污染，進而愛護地球！」

李李仁表示，只要在颱風天前後去衝浪，都會發現山上的垃圾會隨大量雨水被沖刷下來，每每看到怵目驚心的畫面，也因此颱風過後就是屬於李家的「淨灘Surfing（衝浪）」，會帶老婆小孩衝海邊，「希望透過以身作則，讓小孩有環保概念、並養成淨灘習慣。」但淨完灘後常很難過，因為永遠都淨不完，隔天去看又變回淨灘前的模樣，「真的會很喪氣，這可能需要長時間持續推動，推己及人、也教導給下一代！」

有感於靠一己之力有限，剛好綠色和平組織邀請，讓他決定登高一呼，「每個人減塑、做好垃圾分類，照顧好自己個人的生活，就是愛地球，讓地球的壽命得以延續！」他語重心長說：「以身作則，用身教傳給下一代，就是給人類和地球最好的禮物！」

他憶及從小就愛海多過山，「彷彿有一種魔力，我可以整天看著海，不做任何事情，就可以放鬆充電，這是海洋給我的一種能量。」他也提到國中時就常和同學騎腳踏車探險北海岸，「邊騎邊看著海，是我印象最深刻的讀書記憶。」也因為愛海，長大自然接觸了衝浪、潛水至今，也因此守護這最喜歡的一個世界「海洋」，是他現下最想做的事。

他曾對自己的孩子生動比喻，「其實我們人類是地球的寄生蟲，無時無刻在侵蝕地球。」又說：「我可能比較悲觀，認為總有一天地球會被我們人類搞爛，但我們必須延長地球的壽命，這是我們人類該做的事情。」他也提及絕對要減塑，「若每天手上都有一個一次性塑膠製品，那全球幾十億人，就有幾十億個，何況我們周遭這麼多塑膠用品。」

李李仁也提到該把「淨灘」當成好習慣，「撿垃圾並不會花你太多力氣，是看你有沒有心。」他希望每一個人把習慣養成，可給地球帶來很大的幫助。「我會希望大家從自己做起，不管去到哪裡，不要製造垃圾，不要製造破壞，盡量對地球友善。」他強調我們踏的每片土地、呼吸的空氣都是地球給的，「如果地球不見的時候，除非你有本事到外太空，不然請好好照顧地球。」並直言：「這是整體人類的業障，不是我一個人擔心就有用，會期望每個人有良好的規矩，照顧好自己的生活和環境，就是對地球友善了。」希望大家多多照顧地球，讓地球的壽命可以延續，「只要每個行為都能思考到環保的方向，做每件事情都能減少污染。」

他感慨：「人類是很愚蠢的，是真的，一直在做傷害自己的事情！」他並以戰爭來說，「當人的慾望和權力大過於生存的善念，那人類就真的是很愚蠢的動物。」

他分享國外兩大值得借鏡的榜樣，第一是疫情前去峇里島，發現在海灘上每天有3段時間會播放音樂，這時所有人、包括觀光客會放下手上所有工作，齊心一致開始淨灘，自然而然去幫忙，李李仁讚：「這就是習慣的養成！」第二個則是從網路上發現，歐洲的小朋友發明用佈線去搜集海洋的垃圾，一年可以收好幾噸的垃圾，「覺得這套裝備很適合海島台灣，希望這套設備可以部署在沿岸。」因為台灣多颱風，當暴風雨一來，垃圾就會由陸地流向到海洋，「如果我們可以把這些垃圾框起來，去重整利用，絕對會是個很好的事。」