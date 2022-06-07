「鱻蝦常備組」、「鮭魚卵干貝組」海鮮懶人箱售價1550元。（春大直主廚市場提供）

4月開始本土疫情擴散，每日確診人數都破萬，居家隔離、減少外食的生活模式，帶動懶人自煮熱潮。為滿足民眾需求，春大直「主廚市場CHEF MARKET」與台日現流魚貨專賣品牌「閤豐本舖」，首度推出2款海鮮懶人箱「鱻蝦常備組」、「鮭魚卵干貝組」，無論是單身族、小家庭或居家辦桌，宅在家就能輕鬆烹調。

「鱻蝦常備組」、「鮭魚卵干貝組」自6月8日起，於「主廚市場CHEF MARKET」電商平台首頁開賣，每組售價1550元；消費3組以上海鮮懶人箱，並於閤豐本舖春大直門市自取，可額外獲得「北海道鯖魚」、「手打味烏龍麵」各乙份，數量有限，贈完為止。

「鮭魚卵干貝組」內容包含直徑約6公分生食級3L北海道干貝、大份量橘光透亮鮭魚卵、口感Q軟且晶透的花枝壽麵，可依照個人喜好輕鬆DIY；選擇性障礙的婆媽最愛「鱻蝦常備組」，不管是一家大小用餐、簡單煲湯料理，一箱就能輕鬆搞定，內有3公分超厚鱈魚塊、口感Q彈鮮甜的龍膽石斑魚片、超肥美日本播磨灘牡蠣等食材，30分鐘即可快速完成，只販售至7月11日。