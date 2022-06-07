中國外交部發言人趙立堅7日主持例行記者會。針對國際原子能機構6日召開理事會，第三次決定以正式議題形式，討論美英澳核潛艇合作相關問題。趙立堅表示，在中方主張下，國際原子能機構理事會第三次以協商一致方式，決定設置單獨的正式議題，專門討論美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓及其保障監督等影響《核武器不擴散條約》各方面的問題，這充分反映了國際社會對美英澳三國核潛艇合作所涉武器級核材料轉讓問題的高度重視和嚴重關切。

趙立堅指出，中方多次強調美英澳核潛艇合作構成嚴重核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，加劇軍備競賽，破壞地區和平穩定。美英澳核潛艇合作涉及的保障監督問題，對國際核不擴散體系有重要影響，關乎機構所有成員國利益，應由機構所有成員國共同討論決定，美英澳應切實履行核不擴散義務，支持而不是阻撓上述政府間討論進程，在各方達成共識之前，不應開展核潛艇合作。

趙立堅強調，中方呼籲國際原子能機構所有成員國支持並積極參與機構關於三國核潛艇合作的討論，共同捍衛以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系，維護國際和平與安全。