霧峰區「小嵩無氧化學」遭爆缺工召回快篩陽員工趕工引爆廠內群聚感染，台中市經發局7日再到該公司稽查。（台中市經發局提供／馮惠宜台中傳真）

位於台中市霧峰區生產脫氧劑、乾燥劑大廠「小嵩無氧化學」遭爆缺工召回快篩陽員工趕工引爆廠內群聚感染，台中市經發局7日再到該公司稽查，確定該公司對快篩陽高感染風險者未依規定執行自我隔離或居家辦公，將依傳染病防治法第70條第1項規定處公司3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

「小嵩無氧化學」員工爆料在「快篩陽性等於確診」政策尚未上路前的5月17日，公司1名移工快篩陽，不但未送他去做PCR，5月19日因趕工更召回這名移工造成群聚感染，並指稱外籍移工居隔未一人一室，也造成全公司一半員工都確診。

對此，廠方表示，該名員工5月17日快篩陽，19日快篩陰，是自己要求上班，否認移工居隔未落實一人一室；至於有多少員工確診，廠方則表示「沒驗也不知道！」，因前一陣子快篩缺貨，無法為每一名員工做快篩，但若員工身體不舒服要請假，不會強迫他們來上班；對於未通報主管機關，坦言是「疏忽了！」

對此，經發局則表示，5月27日接獲消息後立即於當日派員至該公司了解，6月7日二度到該公司稽查，廠方表示，該公司累計快篩陽性的員工為本國員工20名、外籍員工5名，均依規給假隔離，除1名員工因家人因素尚請假外，其餘均已隔離期滿回復上班。

經發局7日核對員工出勤表，證實員工爆料5月17日在中央政策還未實施「快篩陽即確診」時，對於快篩陽移工未進一步要求到院接受PCR，也未對該高感染風險者執行自我隔離或居家辦公，將依傳染病防治法第70條第1項規定處公司三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

經發局表示，自5月8日零時起，指揮中心調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場採自主應變，不須匡列員工通報隔離事宜，由公司自行進行風險評估自主應變。若員工曾在無適當防護下接觸確診同事大於15分鐘應視為高感染風險者，當同職場同事為高感染風險者且未完成接種3劑未滿14天時，應採自我隔離或居家辦公3天，之後每1至2天執行快篩至接觸日滿7天；同職場同事為低感染風險者或完成接種3劑滿14天者可持續工作，但無論風險高低，若出現症狀均應進行抗原快篩。