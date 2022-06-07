國民黨祕書長黃健庭今(7日)與高雄巿議會國民黨團座談後表示，高雄市長人選要盡快產生，不排斥做「參考式民調」。據了解，前高市副市長李四川曾建議國民黨主席朱立倫，把國民黨智庫執行長柯志恩、孫文學校校長張亞中、高雄市議員陳麗娜、高雄市黨部主委曹桓榮都列入黨內民調；另據媒體報導，金門立委陳玉珍、前衛生署長楊志良也被納入。有網友看完這6人名單後直呼：「朱立倫就是想要羅智強去選高雄吧！」

黃健庭座談會後受訪表示，會中有3點是有共識的，第1個，大家都認為黨中央應該要特別重視高雄，第2個則是希望高雄市長人選要盡快產生，不能再拖了，第3個共識就是，大家希望這個人能夠帶領全黨參選的同志營造團結，至少凝聚地方的支持者。

對於有人建議採取類民調，黃健庭說，今年國民黨縣巿長提名特別辦法，基本上不以初選，而是以協調為主，協調的過程中會有一些依據，地方意見領袖的意見很重要，「參考式民調」也很重要，因此也不排除做「參考式民調」。

被問到李四川是不是已經確定不選高雄市長了，另外黃健庭自己本人是不是也有可能在名單裡面，以及跟民眾黨合組在野大聯盟的看法？黃健庭表示，個別的人選他不做評論，至於在野大聯盟能不能成就，也在於人選大家能不能都接受。

高雄巿議會國民黨團總召童燕珍透露，出席座談會的議員有24人，也開放假投票，人選包括張亞中、柯志恩、楊志良、陳玉珍等人，也可以寫下自己屬意的人選，但未公布結果，由黨中央帶回去參考；雖然不期待人選能百分百打贏選仗，但至少能帶領議員參選人及讓支持者勇於出來投票。

根據《中天新聞》報導，李四川曾建議朱立倫，高雄市長人選應舉行黨內民調，把所有有意願或可能的人都納入民調，最後徵召民調最高的人。前高雄市新聞局長王淺秋近日受訪則表示，據她了解，李四川、前高雄市副市長葉匡時經過黨中央約詢後，都已經表達沒有意願參選。

對此，有網友在《中天新聞》影片留言表示，「朱立倫就是想要羅智強去選高雄吧」、「高雄沒人要選，好強的人怎麼不去選？」