國民黨高雄市長人選遲未出爐，國民黨秘書長黃健庭7日南下高雄與地方座談，盼凝聚共識找出最適當人選。國民黨高雄市議員邱于軒受訪表示，自己傾向推出在地選將參戰，不過若要空降，她認為國民黨主席朱立倫是最好的人選，哪怕選輸也要帶大家往前衝，國民黨不是沒有機會贏的，而是誰來把在地戰鬥力串起來，去把監督民進黨的力量串起來。

國民黨高雄市黨部已提交市長人選名單，彙整給國民黨中央參考，包括孫文學校總校長張亞中、前高雄市副市長李四川、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮、高雄市議員黃柏霖、高雄市議員陳麗娜等人。

不過，李四川6日才重申「不會選啦」，並透露先前已回應過幾回，有媒體還好心幫他加兩個字成為「目前」不會選，他笑說「其實沒有什麼目前、目後的，真的不會選啦」。李四川表示，其實國民黨在高雄有不少人才，像是好幾位議員表現都很好，不會說找不到人，自己是做工程的、不懂政治，也很滿意現在的生活。

港媒《中評社》7日專訪邱于軒，談及高雄市長人選，邱于軒表示，她在座談會中有表達，以她個人看法來說，現在已經6月，年底選舉很快就到了，整合時間將有限，所以她傾向推在地的人參選，畢竟國民黨在高雄一直沒有培養出人才。

雖然會中有其他議員表達，在地人選可能都還沒準備好，但邱于軒認為，到底什麼時候才叫準備好？國民黨其實已經沒有更多的等待時間了，既然空降找不到人，那不如就從本屆開始培養在地選將，不管選得如何，最起碼國民黨有了培育在地人才的想法。

邱于軒指出，假如有一些重量級的人選空降，例如就讓朱立倫親征高雄；會中也有其他議員表態贊成張亞中參選，因為張亞中本身有話題性與聲量，也敢言敢論述。

可是不論空降或在地，如果黨中央再不決定的話，大家會很焦慮，邱于軒說，與其如此，不如就培養在地，這一戰讓國民黨的高雄市議員大家一起當母雞，每個人都一起把這一局撐下來，國民黨在高雄長期有人才斷層問題，若這一次不痛定思痛，再過了4年還是一樣。

邱于軒表示，當然國民黨中央如果決定空降，朱立倫本人是再好不過了，如果真的找不到人參選高雄市長，她不知道朱立倫還有什麼理由推辭，假設朱立倫未來要選總統，他也不可能放掉高雄，哪怕朱立倫選輸了，都可以讓人看到黨主席帶著大家往前衝，這種團隊的感覺是現在的國民黨所需要的。尤其經過桃園之亂、苗栗之亂，如果朱立倫參選高雄市長，可以展現黨主席在意黨的團結，哪裡越困難，黨主席就帶著大家往哪裡衝。

最後，被問及「高雄一向被視為國民黨的艱困選區，但真的牢不可破，沒有機會翻轉嗎」，邱于軒認為，國民黨不是沒有機會贏的，而是誰來把地方基層的戰鬥力串起來。