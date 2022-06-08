針對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲不要羞辱俄羅斯，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日回應沒在羞辱任何人，強調俄羅斯在殺害烏克蘭人。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前呼籲西方及烏克蘭不要羞辱俄羅斯，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（7）日狠酸馬克宏沒有領導人的樣子，強調沒有要羞辱任何人，只是會以同樣手段回應，他說與俄羅斯保持僵局並非選項，維持領土的完全主權是他的終極目標，重申烏克蘭已失去太多人，無法單純割讓領土。

綜合英國《金融時報》（Financial Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基昨日在《金融時報》「Global Boardroom」研討會上接受該報編輯哈拉夫（Roula Khalaf）專訪時，對馬克宏日前表示不要羞辱俄羅斯的說法提出猛烈批評，「有些人想要成為領袖，要成為領袖，你不需要將自己視為一個領導者，而是要表現得像一個領導者。」

他說：「我們怎麼能在沒有傾聽一國立場、一國領袖立場的狀況下，在烏克蘭境內達成停火？這非常、非常令人驚訝。」

5月28日德法兩國元首與俄羅斯總統普丁通電話，更新他們對停火的要求，並且呼籲普丁與澤倫斯基直接談判。本月4日公開的專訪中，馬克宏表示：「我們不應該羞辱俄羅斯，如此一來當戰鬥停止的那一天，我們才能透過外交管道尋求出口，我深信法國必能擔當居中斡旋的角色。」

針對馬克宏的說法，澤倫斯基表示：「我們沒有要羞辱任何人，我們將以同樣手段回應。」

他說馬克宏深知《明斯克協議》（Minsk agreements）內容，也清楚莫斯科未能履行協議，「我真不明白…羞辱俄羅斯，8年來他們都在殺我們。」

關於與俄羅斯的戰爭，澤倫斯基說陷入「僵局」並非選項，強調俄軍退回到2月24日前的位置只代表烏克蘭的「暫時勝利」，但是保持烏克蘭領土的完全主權仍是他的終極目標。

他說在他個人及多數烏克蘭人眼中，獨立代表收復所有領土、恢復烏克蘭領土完整及不可侵犯的主權，「我們已經失去太多人，不可能單純割讓我們的領土。」他再次呼籲西方軍事支持，以協助烏克蘭重建領土完整。

他強調烏克蘭必須在戰場上取得勝利，但也重申對和平談判持開放態度，不過只願意和俄羅斯總統普丁談判。他說西方盟友可以做更多以讓俄羅斯坐上談判桌，包括提供武器及祭出禁運石油、天然氣等經濟制裁，他認為西方國家不應該只是擔任斡旋的角色，而是應該確保莫斯科結束敵對行為、兌現停火協議，「你們對結果有影響力，除了文字外，你們應該表現出實際上能做什麼。」

澤倫斯基也強調，西方在尋求停火的協商中不能沒有烏克蘭的支持。