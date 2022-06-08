晶圓代工大廠台積電(2330)今（8）日召開股東常會，董事長劉德音認為，今年以來股價下跌應是反映消費者消費現象改變的短期現象，長期表現仍可望優於其他高科技股。公司在營運高速成長期，股利將維持穩健配發原則，待高資本支出開花結果後，將有望穩定提升。

對於股東提問台積電股價今年以來下跌逾13％，對目前股價是否覺得委屈？劉德音表示，近期並非只有台積電股價下跌，而是所有高科技業股價均下跌，且跌幅約達逾20％，台積電跌幅還相對較少。

劉德音認為，隨著全球疫情開始逐漸獲得控制，消費者對數位產品的消費需求轉向看電影、餐飲等服務消費，是造成科技股普遍下跌原因。但台積電的營運績效仍然非常好，因此股價與營運表現無關。

劉德音相信股價下跌，應該只是暫時反映消費者消費現象改變的短期現象，認為台積電長期股價表現仍可望優於其他高科技股，希望股東對台積電股價看法、持有台積電股票均能長期考量。

對於股東提問每季配息何時有機會提升至3元，劉德音表示，台積電正進入結構性高成長時期，技術領先使公司在龐大規模下仍能大幅成長。為鞏固此優勢，必須持續投入龐大資本支出，今年資本支出400～440億美元，相較去年營收560億美元，吃掉公司許多現金。

台積電財務長黃仁昭補充，台積電過去3年營收成長達48％，預期未來幾年美元計價營收的年複合成長率（CAGR）將維持15～20％。在此高成長狀況下，3年來合計資本支出達620億美元（約新台幣2兆元），研發費用亦超過3000億元。

黃仁昭表示，台積電在營運高速成長期間，現金流入大多會投資於產能及技術，追求營收及獲利長期成長。因此，股利發放策略以可持續穩定發放為原則，但每季不會低於前一季、每年不會低於前一年。

黃仁昭指出，待高資本支出開始開花結果，屆時營運成長或許會稍緩，但現金流入會大幅提高，屆時就會將現金流透過股利穩定成長來回饋給股東。整體而言，台積電追求營收及獲利的長期成長，能使股東的長期報酬極大化。