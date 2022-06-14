受到通膨數據未歇，聯準會升息侵蝕企業獲利等利空衝擊，美股連兩個交易日重挫，道瓊累積跌幅超過1700點，引發全球股市出現暴跌，台股昨大跌389點後，今（14日）以15975.17點開出，續跌95點，隨後跌幅擴大至超過120點，台積電下跌9元，觸及507元。

台股昨（13日）終場下跌389.14點，收在16070.98點，成交值新台幣2292.58億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超504.25億。自營商賣超30.16億，投信買超6.25億，外資及陸資賣超480.34億。

周一美股四大指數再度出現跌勢，道瓊下跌876.05點（或2.79%）至30516.74點，那斯達克指數挫低530.80點（或4.68%）至10809.23點，標普500指數跌151.23點（或3.88%）至3749.63點，費城半導體指數也跌158.97點（或5.61%）至2673.00點。