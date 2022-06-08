在嘉義行腳，蹭上了慈祥和藹的朱媽媽，她是91歲的趙文心女士，樂觀開朗，人見人愛。

趙文心女士隨著兒子朱正一與媳婦李秀華，參加雲嘉行腳團，她健步如飛，與大家有說有笑，人緣奇佳，完全看不出已屆耄耋之年。

趙文心女士出生中國東北，早年隨政府播遷來台，在花蓮落地生根，她生養4位子女，其中3位都在海外發展，只有小兒子朱正一，是唯一留在台灣，陪伴她在花蓮過慢活生活。

來自遼河口的趙文心女士，當其還在母胎時，父親便因為當時東北的霍亂大疫而英年早逝。該天倫悲劇，讓她成為遺腹子，深引以為憾。她對於自己走過的歷史，刻骨銘心，因此作了《來自遼河口：趙文心回憶錄 》，生動感人。

這回為了參加行腳團，他們一家三口，6月5日從花蓮坐火車，先在台北過夜，第二天一大早加入團體，趙文心女士興緻高昂，一馬當先。

朱正一與李秀華夫婦，非常孝順，一路上把趙文心的手牽得緊緊的，而趙文心女士也懂得享受天倫之樂，隨時主動拉住兒子與媳婦，她的動作自然天成，令人羡慕。

5日傍晚，當逛完嘉義檜意森活村，看到趙文心女士溫柔背影，突然想起天上的媽媽，心頭一熱，突然想邀朱文心女士拍照，她非常善解人意，帶著笑容就湊過身來，拍了合照，大方自在，慈暉盪漾。

「今天我們蹭到個媽」她繼續呵呵地笑，不斷點頭！

作者為典藏雜誌社社長

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