新竹市副市長沈慧虹8日上午到稅務局了解所得稅申報情形，提醒現場報稅民眾應保持安全距離，鼓勵市民「以網路替代馬路」，降低染疫風險，可透過「行動電話認證」執行身分驗證，不用讀卡機就能輕鬆報稅，在家使用手機報稅還能參加多重抽獎，最高可獲10萬元獎金。

國稅局新竹分局指出，民眾可透過「行動電話認證」執行身分驗證，下載所得及扣除額資料，不用讀卡機也能網路報稅，且今年度「手機報税2.0」服務，新增編修扶養親屬功能，也增加行動支付與電子支付帳戶繳稅服務，民眾在家也能輕鬆報稅。

國稅局新竹分局表示，民眾使用手機裝置進行申報及繳稅作業，只要以手機搜尋「報稅」，進入財政部電子申報繳稅服務網，點選「手機版」，在建立基本資料後，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號＋查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分認證，系統自動帶入申報戶成員的所得及扣除額資料，並自動計算稅額，依循簡單操作步驟就可以完成申報。

另外，今年新增對於系統帶入的申報資料，可透過「編修模式」進行所得或扣除額等資料的編輯，手機報稅更具彈性便利，提醒民眾因應疫情，所得稅申報期間延至6月30日止，為避免人潮聚集，建議民眾多利用網路或手機報稅。