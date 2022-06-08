商用健身器材需求維持熱絡，喬山(1736)5月合併營收22.3億元，年成長9.3%，前5月營收119億元，年增2.8%。

6月起上海封控已解除，喬山指出，仍有客戶訂單交期受到延宕，目前上海廠已全面復工並啟動人員增補及加班生產，希望盡快追回出貨缺口，將器材盡快配送到子公司端後進行分送安裝，交貨壓力將可逐漸減輕。隨著訂單穩健，市占率攀升，公司力拚第3季生產供應全面回穩，迎接下半年旺季到來。

今年以來歐美各地恢復常態生活，健康意識提升加上與人群互動的渴望，運動健身場館人潮湧現，各地健身房都傳來會員成長及積極拓點的好消息。近期全球各大連鎖健身房陸續公告2022年第一季財報，其中美國星球健身房第一季新增店數37間，總店數達到2,291間，營收年增66.9%，獲利也大幅提升。歐洲第一大的Basic Fit第一季新增店數72間，總店數達到1,087間，會員數增加到263萬人，較前一年同期增加46%。現今全球商用健身器材市場需求強勁，歐美健身房龍頭積極進行擴張準備，預下訂單備妥今年旺季所需器材，讓喬山的訂單能見度拉長到下半年。

喬山5月營收成長主要來自於商用部門業績貢獻，商用健身器材需求持續熱絡，單月年增21%，前5月累計營收年增高達46%。家用部門也傳來好消息，喬山今年成功將新的電跑機種賣入美國大型運動用品量販通路，目前已開始拉貨；搭配下半年進行的行銷活動，預計將挹注今年美國家用市場營收。