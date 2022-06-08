國民黨祕書長黃健庭昨（7日）與高雄巿議會國民黨團座談後表示，高雄市長人選要盡快產生，不排斥做「參考式民調」。國民黨智庫執行長柯志恩、孫文學校總校長張亞中、高雄市議員陳麗娜、高雄市黨部主委曹桓榮等人都是受矚目的人選，其中柯志恩與張亞中的討論度最高。張亞中今（8日）就表示，「若國民黨需要我會出戰」，引發討論。

張亞中今接受《中天新聞》訪問時提及，他對於選舉是「不爭」和「隨喜」，同時也指出現在高雄的選舉遇到很大困難，第一個是「天時」、第二個是「地利」，他認為整個大環境對國民黨來說是相當不利，因此張亞中建議，國民黨將來要贏得高雄市長選舉，有兩個重要的條件是必須要具備的，第一個是「人和」，他強調，人和的概念在於，高雄在地人如果有非常優秀的，或黨中央認為優秀適合的，他都非常樂觀其成。

張亞中也表示，自己2、3月開始就在高雄走動，聽聽地方的心聲，不過最終還是要看黨中央提名，目前黨中央沒有任何人與他聯絡。張亞中說，「不爭」並不表示不願意承擔，他強調「假如中國國民黨找不出適合的人選，若是黨中央覺得我的條件還可以，這種情況下，承擔我從來不會拒絕的」；所謂的「隨喜」，不只是黨中央，張亞中也希望跟高雄市議會和里長有溝通，讓他們了解「高雄怎麼選贏」很重要。

至於國民黨要贏得高雄市長選舉的第二個重要條件是「理念」，張亞中說：「到底為什麼要打贏高雄的選戰？」整個氣勢現在對國民黨非常不利，因此真正需要讓高雄市民知道，「在艱難的情況下，出來投票是為了高雄好、為了台灣好、為了國家好」，在這種動力之下，大家才會出來投票。

張亞中認為，「做一個市長候選人，能不能做到人和、能不能做到一些讓人感動的政策，讓人家有理念出來投票，我覺得這是高雄市這一場要能夠獲勝，非常重要的關鍵」，最後他也表示，「只有這樣子才有意義，高雄才有贏的可能」。