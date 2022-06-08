確診死亡者24小時火化爭議延燒，國民黨立委賴士葆怒嗆，在台灣，比確診死亡更悲慘的事情就是被政府當成瘟疫一般的有毒醫療廢棄物般，限期24小時內火化，指揮中心自創違背人性、文化、傳統的苛政，違背世衛組織的指引，過去衛福部長陳時中說世界怎麼跟得上台灣，在「尊重生命」台灣真的跟不上世界。

賴士葆表示，一個星期之內，24小時火化爭議，陳時中轉了好幾次彎，不確定之後會不會再轉彎。在台灣，比確診死亡更悲慘的事情就是被政府當成瘟疫一般的有毒醫療廢棄物般，限期24小時內火化。原來台灣是最不尊重死者尊嚴和生者感受的地方，過去陳時中說世界怎麼跟得上台灣，現在很確定的是「尊重生命」這一點，台灣真的跟不上世界。

賴士葆指出，世衛組織明確的說只要遵守某些限制規定，死者的親友也可瞻仰遺體，大家看到新加坡可以讓喪家守靈3天、澳洲允許家屬在太平間探視遺體、加拿大根據不同宗教信仰可以舉行最後一次告別、紐西蘭允許舉行最後儀式。唯獨在台灣，生者難捨不能為死者送終的痛，還要看盡官僚的冷血、甩鍋。

賴士葆認為，世界衛生組織2020年3月就明確指引要避免倉促處置新冠死者，他們的尊嚴、文化、傳統宗教及家人都應受到尊重和保護。世衛更清楚的說明沒有必要將遺體倉促下葬或火化，更不應該剝奪死者尊嚴後事和親友告別的最後機會。台灣的指揮中心自創違背人性、文化、傳統的苛政，24小時盡速火化的命令，也違背世衛組織的指引。

賴士葆強調，去年7月立法院有決議文要求指揮中心明確規定遺體是否須於24小時內火化處理，行政部門視民意如無物，完全不理會。民眾再次體會疫情指揮中心的權柄高到超越憲法層次，無人可以約束，更不受國會的監督，是掌握生、死大權的無敵怪獸。