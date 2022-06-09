國內昨（8日）新增8萬0195例本土確診，前一天則是8萬2973例，連兩天破8萬例，讓好不容易降到單日5至6萬例的確診人數突然高起來，對此，精神科醫師沈政男表示，這是因為5月下旬人流回升，人都跑出來活動，導致曲線下降變緩。

沈政男昨天在臉書分析為何這兩天確診人數高了起來，如果說是端午連假導致採檢人數減少，進而造成確診延宕，但昨天已經是周三了，照理說會降下，結果仍是偏高，若是端午連假民眾南來北往造成新增個案攀升，那麼8日確診應該比7日更高，結果卻是降低一些。

沈政男指出，如果說純粹是中南部疫情升高，造成全台下降變慢，那重點來了，6月5日北部/中南部=0.32，到了昨天比例仍是如此，顯見是全台一起增加。因此他推論這兩天新增確診攻上8萬，是因為5月下旬人流回升，人都跑出來活動，造成曲線下降變緩。

沈政男說，接下來就要觀察人流指數是否繼續回升，若人流沒有再度下降，那麼曲線下降就會變慢，因為Rt值（病例有效再生數）被改變了。

至於確診死亡人數昨天創新高，高達159例，沈政男表示，死亡數大致還在150左右徘徊。同時他發現6月3日是重症高峰，409例本土中重症個案，距離新增高峰5月26日就是一周左右，如果重症高峰已過，那就跟鄰近國家類似，死亡高峰落後新增高峰約一周。