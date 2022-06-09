台北市議員李慶元9日踢爆，北市殯葬處秘書邱金榮不但常在周一請假打麻將，對象不乏有造墓商，甚至殯葬處進用15名技工，有5名是備取人員遞補，遭指控進用1人收30萬。市長柯文哲對此語帶不耐要求殯葬處政風室向他報告，市府政風處也最好把殯葬處政風室人員全部一起處理。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，李慶元揭露檢舉函指出，邱金榮慣性在周一請假，到北投一處民宅打麻將，不過，更啟人疑竇的是有造墓商透露，牌咖裡有造墓商，會故意輸個3、4萬給邱金榮，言下之意就是要喬事。

李慶元還爆料，邱金榮利用擔任殯葬處技工工友甄選面試委員的機會，只要進用1位技工就收30萬元，讓殯葬業者的人安插到殯葬處工作，他進一步調閱資料發現，自2020年迄今，16名進用技工工友中，有15人都由邱金榮擔任面試官，進用15人當中還有多達5人是備取人員遞補。

他質疑，要考上工友缺很不容易，竟然有3分之1正取人員放棄，由備取人員遞補，只有2次面試有3個面試官，其他都只有邱金榮1人，實在是太詭異。

對此，邱金榮說，他是到一位退休老鄰長的住處打家庭麻將，自2000年進殯葬處，與造墓商只是點頭之交，打麻將的牌咖都是退休朋友，沒有造墓商。

柯文哲語氣相當不滿說，殯葬處的政風室最好來報告一下，政風處最好把殯葬處政風室人員全面一起處理，不然你會很麻煩。政風處回稱，政風好壞不能只靠政風單獨，話還沒說完就被柯打斷：「不然政風處撤掉算了，我沒有要你講話。」

北市民政局長藍世聰說，檢舉內容顛覆他對邱金榮的印象，希望檢舉人要具名檢舉。