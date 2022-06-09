第20屆SBL新人選秀會訂於7月18日舉行，當天上午將先進行選秀球員體能檢測及分組對抗，下午進行選秀會，報名期限自即日起至7月8日止向中華籃協辦理報名，歡迎符合報名資格的球員們挑戰SBL的舞台。

今年度選秀辦法依據籃協頒布的聯盟選秀指引，年滿19歲具HBL甲級經歷或曾參加UBA年滿21歲可報名，新增25歲自由球員條款，年滿25歲未參加過選秀之球員及已依各聯盟規定取得自由球員資格者屬於自由球員，可自行選擇球隊加盟。

選秀制度、新秀合約年限及新秀球員保障薪資仍維持去年標準，新人合約3年，期滿後遴選球隊享有優先議價續約權，首輪新秀保障月薪6萬元、次輪保障月薪5萬元、第三輪後保障月薪4萬元，中華隊國手(世界盃會內賽、亞洲盃會內賽、亞洲運動會12人名單，世界盃&亞洲盃資格賽同一階段兩場比賽均須登錄出賽)保障年薪120萬元。

本屆新人選秀規劃體能檢測及選秀會兩部分，7月18日上午進行選秀球員個人體能檢測，並安排分組對抗，SBL各隊教練全程在旁觀摩，做為遴選時參考，下午則是新人選秀會登場，由各球隊代表依第19屆例行賽排名，獲得狀元籤的桃園璞園隊率先遴選。

第20屆SBL新人選秀順位：第一順位桃園璞園、第二順位裕隆納智捷、第三順位台灣啤酒、第四順位台灣銀行。