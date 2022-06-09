中山國小球員羅浩瀚入選U12棒球世界盃的國家隊培訓選手。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

五峰國小球員陳柏笙入選U12棒球世界盃的國家隊培訓選手。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣少棒代表隊上月參加2022年華南金控盃全國少棒錦標賽，奪得亞軍，球隊中的中山國小羅浩瀚、上館國小陳宇恩及五峰國小陳柏笙3人，賽後入選U12棒球世界盃的國家隊培訓名單，該賽事7月29日將在台南市開打。

新竹縣代表隊以中山國小球員為主體，再加上關西、上館、五峰、六家與大同等國小的球員組成聯隊，在今年的華南金控盃賽程中，先後擊敗新竹市、台南市、台北市及澎湖縣隊，並在冠軍賽對壘台中市隊，獲得亞軍。

新竹縣隊在大會個人獎項部分收獲豐富，捕手陳柏笙以7成05打擊率與12分打點成績，拿下打擊獎、打點獎與最佳捕手，外野手陳宇恩也拿下最佳外野手獎項。

由於台中市隊拿下冠軍，取得U12世界盃組訓權，日前中華棒球協會公布18人培訓隊名單，新竹縣聯隊當中有捕手陳柏笙、內野手羅浩瀚及外野手陳宇恩入選。

竹縣代表隊總教練蔡育勝說，陳柏笙是名身體素質優秀的球員，在升上六年級後長高又長壯，力量也增進不少，每次擊球都像要把球打破一樣，相當驚人，且擔任捕手時的盜壘阻殺能力也很傑出，近期以賽代訓調整的狀況也很到位。

羅浩瀚則在曾入選國家代表隊的哥哥羅浩晨影響下，從小就熱愛棒球，一年級就加入了棒球隊，球感也相當好，在速度、守備與打擊技巧等方面都很突出，如今才五年級，就足以和六年級的球員在場上一較高下。

蔡育勝說，陳宇恩從五年級的時候就表現亮眼，投球實力也備受肯定，打擊方面的技巧與同期球員相比堪稱相當純熟，可以擔任投手，也能到外野守備，是球隊重用的活棋。