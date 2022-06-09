聖暉（5536）公布5月合併營收達19.75億元，年成長近19％，改寫歷年同期新高；前五月累計合併營收達91.99億元，同創歷年同期新高，年成長逾28％。

聖暉表示，近年集團接單動能持續放大，以高水位在建工程案量及高訂單能見度，持續創造整體營運成長動能，雖短期面臨大陸疫情封控管制及台灣疫情升溫等因素，導致部分工程施工進度延後，惟聖暉深化智能化管理與生產整合策略，如導入自動化設備及自動化監控，以提升生產效率，同時整合品管系統、PLM產品生命周期管理系統、ERP系統等，有效精實大型、小型專案工程原料成本、人力管控，並掌握良好施作品質與工期。

在管理與整合策略之效益，加上整體無塵室及機電整合工程施作保持良好需求，挹注5月、前五月合併營收皆創歷年同期新高。

近年隨著全球產業供應鏈重組趨勢，以及台灣持續推動回台投資政策，聖暉指出，近期台灣、中國大陸等主要客戶工程施作需求增加，除半導體、高科技電子產業持續投入資本支出進行擴建，台灣相關物流、住宅、資訊中心等需求提升，且觀察全球產業擴建潮商機延續，有助於創造集團整體業務良好接單環境，帶動整體營運成長。

展望2022年第二季，聖暉持續關注短期內因俄烏戰爭等國際局勢動盪及大陸疫情封控管制對整體物料價格與物料流通穩定性造成之影響，隨著大陸陸續解封，有助整體供應鏈逐步回穩，遞延工程得以恢復預定進度。

另一方面，聖暉憑藉多產業、多區域業務接單策略，在全球產業供應鏈朝短鏈化趨勢發展下，目前已簽約未完工的在建工程案量仍站穩歷史新高的水位。