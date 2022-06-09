立法委員賴瑞隆邀集漁業署、航港局、港務公司等相關單位召開座談會，與漁民面對面溝通。（翻攝賴瑞隆臉書／高雄洪靖宜傳真）

高雄商港外海5海浬內為禁捕區，這讓漁民不滿多年受限，一越界被抓就得受罰10萬元起跳，甚至小船還得冒翻船危險，盼能放寬或有其他方案。立委賴瑞隆邀集相關單位研討是否可畫設漁業專用區，會議最後希望盼在一個月內，相關單位開會討論，找出雙方可接受的解決方案，畢竟漁民生計是政府必須面對解決的問題。

旗津漁業是重要產業，立法委員賴瑞隆近期眾多漁民反映，指出高雄商港外港泊區劃定公告迄今，未隨高雄港區機能發展及吞吐量等時空背景調整，漁民受限《商港法》規定，漁民須駛離商港區5浬以外水域才能進行作業，對漁民作業安全影響甚鉅。

有旗津漁民說，像是舢舨和竹筏根本不可能到5海浬外，得冒可能翻船的危險，許多漁民過去都是靠捕魚過生活，受限後要怎麼賺錢養家，甚至若是不小心越界，罰單動輒都是10萬元起跳，苦不堪言。

為此，立委賴瑞隆於8日邀集行政院農委會漁業署、交通部航港局、臺灣港務公司、高雄港務警察總隊、海洋委員會海巡署、高雄市政府海洋局、旗津區公所等單位，以及市議員李喬如、簡煥宗、還有高雄區漁會、小港區漁會代表及旗津里長們和漁業團體召開座談會，針對漁業問題聽取漁民意見，並進行雙向溝通，座談會中漁民紛紛表達不同意見。

賴瑞隆表示，高雄港隨著二港口向南延伸，未來一港口將轉型成為親水休憩場域，因此要求中央地方政府應滾動式檢討商港範圍及漁業作業空間。會中達成協議，由漁業署與交通部、港務公司、高市府海洋局等單位於一個月內，研議依《商港法》第3條第6款規定，在商港區域內劃定範圍，供漁業、工業及其他特定用途區域，從中找出雙方可接受的解決方案，確保漁民工作權及生存權。

不過要畫設專用區，不是這麼容易，港務公司說，因涉及商港範圍、船舶航行與錨泊安全及漁民作業空間，近期要與相關單位共同研商可行方案；高雄市海洋局則表示，本於漁業主管機關立場，樂見在不影響商船航行安全下，盤點海域空間，保障漁民合法捕撈權益。