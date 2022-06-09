猴痘（Monkeypox）疫情在歐洲大陸持續延燒，其中又以英國淪為重災區。近期該國一名男子公開坦承自己不幸確診，出現背部、尿道異常疼痛、以及極度疲倦、口渴的症狀。然而政府單位「散仙」的辦事流程實在讓他看不下去，包括醫師誤診、院方將他視為愛滋病患者的畏懼態度，更直呼「難怪英國病例數居高不下…」

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日星報》(The Daily Star)報導，化名為詹姆斯(James M)的男子是英國首位承認自己確診猴痘的患者，稱出現症狀前他曾與10多位男性伴侶共度春宵。「我是一名男同志，剛回國時我每一天都很快樂。」

詹姆斯的職業是一名人資經理，早前他曾在杜拜工作4年，當時被診斷為愛滋病(AIDS)帶原者。民風保守的杜拜視同性戀為違法，他也因此失去了工作，被迫回國。起初感覺下背、尿道劇烈疼痛，時常覺得全身提不起勁，懷疑可能感染猴痘病毒。就醫後得到的回覆竟是「不可能是猴痘」，原因是身上沒有任何起疹子或膿包的症狀。然而，三天後PCR採檢證實確診。

「確診後我馬上連絡性傳染病診所，沒有一個醫護人員追蹤後續情形…」

短短幾天病情逐漸惡化，得到院方的回覆後詹姆斯並沒有比較放心，反而不是滋味。像是被告知「避免搭大眾運輸」、「別接觸人群」、「抵達時在大門外等待」、「不要碰診間門把」等等，讓他明顯感受到難道性病患者就「如此特別」。

他也由感而發，認為大眾普遍欠缺對猴痘傳染病的認識，「因為沒有長出皮疹，難怪會出現誤診的情況。而且相關單位事後追蹤患者的流程有一大漏洞，難怪英國會視疫情熱區…」