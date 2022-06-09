世銀警告全球停滯性通膨恐致經濟衰退，加上BDI指數兩周暴跌28%，國際海運巨頭馬士基、赫伯羅德8日慘殺8%，拖累陽明、長榮、萬海今（9日）重摔2.6%~4%，也成為外資賣超前二名，而來不及跳船的水手們哀號，明天有可能止穩嗎？有網友看到馬士基、赫伯羅德股價持續第二天下挫，直呼長榮5月營收好也沒救，航運明天繼續崩。

台股今航運族群賣壓沉重，類股指數下跌2.6%，貨櫃、散裝齊殺，其中長榮大跌3.7%至140元；萬海重挫4%至155元；陽明跌2.6%至126.5元；慧洋-KY 大跌逾半根停板，明天將除息的台驊投控狂跌近4%；四維航、新興跌逾2%。

從外資賣超排行前十名來看，長榮和陽明分別大砍18863張、17597張位居前二名，萬海也賣了5014張排名第十，而外資先前狂買的慧洋-KY也賣超4249張，不難看出在6月8日除息後，已連續兩天倒貨。

上海封城2個月，長榮5月營收達584.64億元，創下歷史次高，年增69.75％，月增4.03％；累計前5月合併營收為2,854.88億元，年增87.64％。

儘管長榮營收亮眼，股價卻向下噴，掀起PTT網友熱議，「赫伯跟馬士基續崩 明天不妙」、「無情收割長榮船」、「小兒該不會是了錢賣阿榮?」、「船票大特價 現買現賺 快來買喔~~」、「人走船涼」、「隔日沖又在搞事了」、「航運倒爛…」。

馬士基、赫伯羅德8日大殺戮後，周四（9日）股價續挫，盤中一度大跌2~4%不等。