新冠疫情今（9）日也新增575例中重症、211例死亡，雙創新高。台大醫院感染科醫師李秉穎認為多數民眾已經打過疫苗，現在應考慮經濟活動。而街訪結果多數民眾認為，還是疫情比較重要，錢再賺就有，否則賺錢沒命花也是枉然。

新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增7萬2921例本土個案、46例境外移入個案。與此同時，今日也新增575例中重症、211例死亡，雙創新高，其中死亡人數較前一天暴增約3成9。

另外，台大醫院感染科醫師李秉穎今天接受廣播節目專訪時分析，多數民眾已經打過疫苗，現在應考慮經濟活動；如果改為「3＋4」，變異株進入的機會也沒有差很多，「我認為邊境管制可以放鬆了！」

對此，中天電視《盧秀芳辣晚報》今（9）日進行街訪，有12位認為疫情比較重要的民眾認為，因為怕疫情、怕病毒，人都不敢出來，疫情比較是重點，人都走了要怎麼去賺錢？錢在多還是沒命花，錢再賺就好了。且今日有211人死亡，幾個月前都還沒這麼多，突然開始暴增，感覺疫情變嚴重了。另有人嗆，當官的命是命，人民的命不是命嗎？另有人擔心一感染就變重症，或是有後遺症，也沒有心力去花錢。

另有5位認為經濟發展重要的民眾直言，只要李秉穎講得話都會相信，而疫苗打了就不用怕，致死率比較低，因此經濟發展比較重要。