百萬人氣網紅「波特王」（Potter King）近日傳出和前東家合作中止，而波特王更要求前公司可以自行移除他粉絲團權限，當時前公司在波特王的粉專發表聲明，引來波特王本人暗嗆公司不敢和大家老實說他決定訴諸法律的原因。近日，波特王在Youtube上傳影片，透露和前公司不合的三大點，其中之一是他覺得自己創作拍片內容被控制，他也脫口表示合作至今，已為公司帶來上億收入。

聚暘新媒體先前在「波特王 Potter King 」粉絲專頁澄清多點，其中批評波特王：「過往敝司提供該員多項優厚待遇與特殊權利、以致養成英雄主義與大哥心態，此為借鑒」。對此，波特王在影片中表示，自己是從小被阿嬤帶大的，出社會後努力為公司效命，帶來上億收入，沒想到真心換絕情，「現在想想或許只是自己太年輕了，完全只是自己一廂情願。」

澄清不實言論。｜波特王

之所以下定決心離開公司，波特王指出主要是三大理由，一是公司拖欠薪資款項，最早他和公司是8比2分帳，之後變成7比3分帳，但去年2月起公司漸漸發生積欠款項問題，他詢問後才知道公司資金調度有問題，他並非不能等待，只是希望若有相關情況可以先告知，今年初又再度發生類似問題，他詢問卻被嫌棄，導致雙方感情破裂，「現在我們互動好像只剩下錢」。

其次，波特王表示，公司不僅會控制他上傳影片數量，也希望他減少講時事話題，使他從每個月上傳8支影片到只剩下2支，令他無奈說還好還有業配，不然「會直接消失在大眾的視野」。而第三點是老闆還會管束他臉書發文的內容，希望不要提太多政治相關的內容，原本他礙於合約只能答應，但忍到最後無法吞忍，才決定跟前東家攤牌。而對於波特王的影片內容，前公司聚暘新媒體目前暫無回應，真相有待當事人回覆。