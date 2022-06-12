YouTuber「金湯力」是台灣出生、上海長大的正妹網紅，她在上海待了13年後，於2年前回到台灣上學，日前在個人頻道比較台北和上海的生活，説自己感到衝擊，細數在地缺點如：台北需用現金交易、外送不方便、看不懂公車的搭法、要追垃圾車、餐廳服務有待加強等，並批評：「說台北是很厲害城市的人，需要去外面大城市看看」。對此，王牌經紀人孫德榮在他的YouTube影片中火大開罵說：「書讀到背後去哦？」。

孫德榮一向言詞犀利，近日他在個人YouTube頻道《孫腫來了》發影片炮轟說，看到金湯力那支影片氣到胃痙攣、胃痛，認為她對台灣充滿歧視與不了解，他批：「父母讓妳去上海學習，妳學到的只是不會將心比心，只會說別人不好、覺得自己高大上、覺得別人服務妳都是應該的。」

（影片來源取自《喝吧!金湯力》若有移除請見諒）

孫德榮說，若住在好的區是不用丟垃圾的，「不要因為7點鐘要丟垃圾，嫌東嫌西！」而且外界都覺得台灣的「垃圾不落地」是一個好政策，他不了解：「有什麼好罵？不然去住高级社區就不用丟垃圾了，她不是説自己有錢？不知道怎麼花？在台北會不知怎麼花錢？X！」

（影片來源取自《孫腫來了》若有移除請見諒）

對於金湯力說，台灣兩年多前還沒有生鮮外送，孫德榮則指出關鍵差別：「妳不知道，台灣便利商店到處都有很方便嗎？」他又酸：「不是自認高貴，有在煮飯嗎？不是會弄髒手嗎？不是到夜店蹭看有沒有人付錢，把自己説那麼高尚」。而金湯力也提到：「台灣公車營運時間都不一樣」，所以永遠看不懂，孫德榮罵她，「不是説自己很有錢？幹嘛搭公車？」，就搭計程車或自己開車，再嗆：「書讀到背後去了哦？」。

孫德榮大罵不懂台灣文化的網紅「書讀到背後」。（圖／取自YouTube頻道《孫腫來了》）

此外，金湯力嫌台灣餐廳服務不好，孫德榮說在台灣，服務生送菜來，大家（顧客）會幫忙清一下桌子，只不過是舉手之勞，這叫「互相」，「撥個盤子要妳命嗎？」；他説，在大陸一開始也受不了一直大聲喊「服務員！」，在台灣就輕輕舉個手，這是美德、是體貼別人。他酸金湯力：「有點錢就覺得自己了不起」，還說金湯力有好的家庭、外表，就要善待上天給的優勢，「而不是裝大小姐，欺負別人」。