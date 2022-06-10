端午連假剛結束，時序即將進入盛夏，除了吃粽子外也該吃些應景蔬果增加腸胃蠕動幫助消化，這個週末（6月11、12日）高雄市政府農業局將在高雄物產館舉辦「蓮潭小農市集」系列活動，各式農產、試吃品嚐、滿額贈獎，內容包羅萬象，歡迎民眾來逛逛市集，輕鬆度過農樂時光。

小農市集兩天的活動邀請來自各地的小農參展，提供自產自銷的農產品，包含各式自種蔬果、糕點餅乾、原民產品、蜂蜜以及現做的茄萣魚丸等等，消費滿百就可以向參展攤位取得活動券一張，累積活動券就可以選擇參加現場吃喝玩樂各項活動，100%是全高雄CP值最高的假日時光，千萬別錯過！

除了農產展售外，現場還有答題贏好禮以及農特產品試吃品嘗活動，民眾有機會直接接觸小農的產品，深度了解背後的故事及汗水! 6月11日、12日「蓮潭小農市集」好好玩，還有眾多好農產品等您認識帶回家，悠閒周末就從這裡出發，詳細內容可至「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方臉書，或到高雄物產館臉書查詢。