電子商務公司Stitch Fix上季虧損擴大、本季營收展望疲弱並宣布裁員，周四盤後股價重挫16.32%，報6.51美元；在稍早的一般交易時段，其股價收跌10.47%。

由於通膨高漲和消費者對某些商品需求減弱，Stitch Fix為了削減開支，周四宣布將裁減15%的領月薪員工，約將裁減330人，主要為企司職員和負責造型的主管職位。

Stitch Fix表示這次裁員可望為2023財年省下4000萬至6000萬美元支出。

此外，該公司預估第四財季營收介於4.85億～4.95億美元之間，相當於較前一年同期大減多達15%，亦令投資人大失所望。

在給員工的通知中，Stitch Fix執行長Elizabeth Spaulding表示，我們重新檢視了業務和創造未來所需的條件，雖然這是一個極為困難的決定，但為了實現獲利增長，我們必須得這麼做。

該備忘錄表示，周四上午約有330人收到裁員通知。這個數字占公司員工總人數約4%。

Stitch Fix的裁員也反映出美國勞動力市場裡正在逐漸形成的趨勢，此前派樂騰（Peloton）、網飛（Netflix）和Wayfair等在疫情高峰期備受追捧公司，也都相繼宣布了人員招聘將轉趨保守，但另一方面，航空業、餐館和連鎖飯店仍苦於人力短缺。

三個月前，Stitch Fix下修了全年營收目標，並取消了獲利預測。執行長Spaulding表示，公司的活躍客戶數不如她所預期。截至4月30日，Stitch Fix的活躍用戶數為390萬個，年減5%。

Stitch Fix公布第三財季（截至4月30日）營收年減8%，為4.929億美元。淨損為7800萬美元或每股虧損72美分，較前一年同期的淨損1880萬美元、每股虧損18美分大幅惡化。

今年以來Stitch Fix股價已下跌約58%，市值跌破10億美元。