對沖基金橋水（Bridgewater）共同投資長卡尼歐坦姆爾（Karen Karniol-Tambour）周四指出，美股尚未反映美國經濟趨緩的情況。

卡尼歐坦姆爾在出席一場投資會議時指出，美股報酬仍相當高，似乎不太可能永遠維持在這前所未見的水準。

雖然標普500指數今年累跌14.8％，但卡尼歐坦姆爾認為，投資人只將利率上揚列入考量，卻忽略經濟大幅趨緩以及通膨居高不下帶來的波動。