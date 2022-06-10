經典重現？斯洛伐克訪團赴立院 神複製「舉牌、全武行」戲碼

訪台的斯洛伐克聯合訪問團昨日（9）到立法院議場參訪時，有團員當場搞笑地模擬朝野立委，擺出「打架」的姿勢並拍照留念，引發關注。中廣董事長趙少康小編盛讚斯洛伐克議員們「真的內行」，並建議民進黨立委們應傳授6大獨門招式，包括2006年民進黨王淑慧強行搶文件塞嘴裡終止投票、2009年民進黨邱議瑩甩李慶華巴掌挨告等，狠酸：「讓世界看見台灣競技場，加油讚！」

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日在臉書發文表示，斯洛伐克議員們真的內行，竟然會知道台灣的立委們，在國會都是怎麼打架的，真的是：「道地！內行的喔！」

趙少康小編指出，斯洛伐克議員們既然要體驗台灣立院全武行，其實在旁邊的綠營立委好朋友們，就可以順便介紹幾招「獨門招式」，例如：

2006年，民進黨王淑慧強行搶文件塞嘴裡終止投票。

2007年，綠營立委拿鞋丟王金平，結果丟到顏清標。

2007年，綠營為搶占主席台 丟水杯、鞋子、文件。

2007年，民進黨籍劉益昌，在議會上向謝龍介潑糞。

2009年，民進黨邱議瑩甩李慶華巴掌，挨告傷害與公然污辱罪。

2015年，台聯立委抗議亞投行 強佔主席台、扯壞麥克風。

對此，趙少康小編直言：「這些都很值得示範不僅幽默，還很有喜感！讓世界看見台灣競技場，加油讚！」諷刺意味十足。