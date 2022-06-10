麗寶樂園渡假區春季線上旅展，進入最後倒數3日，6/13 截止！雙人摩天輪券、馬拉灣超低門票優惠、密室逃脫+SUBWAY雙享套票及探索世界季卡買三個月再加送三個月的驚喜折扣優惠，限時快閃超殺價，最低下殺3.5折，線上下單滿3,000元再加抽價值萬元的福容大飯店-福隆貝悅店住宿券。另外，為了迎接暑假的到來，麗寶福容大飯店推出早鳥加碼禮，即日起~ 6/30前透過官網訂房，享早鳥優惠每房加贈500元渡假區禮券，暑假的旅遊行程趕快規劃起來，在家動動手指，透過網路搶優惠票券優惠，方便省時更讓荷包輕輕鬆鬆沒壓力，麗寶樂園渡假區官網https://www.lihpaoresort.com/shop。

麗寶福容大飯店推出「雙人麗寶假期」6,999元(原價15,280元)，精緻客房雙人住宿一泊二食，內含馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張。(福容飯店提供)

春季線上旅展團媽推薦必買商品倒數優惠，美食餐券買10送1，限時價 9,900元(原價13,068元)現省3,168元，麗寶福容大飯店「三廳共享餐券」，可嘗遍經典港式風味中式餐廳《福粵樓》、饕客們最愛的《順園日式料理》及不僅吃飽更要吃巧的西式自助餐廳《田園咖啡廳》，三種選擇三種味蕾享受。麗寶樂園渡假區「饗樂券」，更是必囤必買，除了有不用思考就能入手的優惠價660元外(原價1,300元)，優惠倒數更推出買5送1的折扣，平均下來一張才550元，遊客可以自由搭配使用場域，每張饗樂券等同於探索世界/馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或天空之夢摩天輪三人搭乘券及麗寶賽車場兒教館兒童駕照+碰碰車體驗券，買越多越划算，揪團買起來。現在下訂最划算，把握線上旅展最後倒數優惠，滿3,000元還能抽價值萬元的福容大飯店福隆店住宿券，錯過這檔就只能捶心肝了。

麗寶賽車主題旅店，「雙人麗寶賽車駕期」本檔下殺4,999元(原價12,750元)，內含傳奇客房雙人住宿一泊二食及馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張。(麗寶樂園提供)

旅展銷售TOP1明星商品「雙人水陸暢遊卡」玩樂園天天只要6元，水陸雙園讓你暢玩一整年！線上旅展買只要4,999元(原價7,600元)，探索世界、馬拉灣開園期間內無限次入園玩樂一整年，玩第二次就回本，無論平假日、暑假旺季不用排隊就能憑卡入園。吃、住、玩全都有的超值住宿假期，麗寶福容大飯店推出「雙人麗寶假期」6,999元(原價15,280元)，有別於以往一泊一食的套票，本次推出精緻客房雙人住宿一泊二食，渡假期間餐宿全包！再搭配馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張，就是要玩的盡興又開心。擁有賽道風光及賽車引擎聲Morning Call，全台灣唯一《T11、T12麗寶賽車主題旅店》，「雙人麗寶賽車駕期」本檔下殺4,999元(原價12,750元)，內含傳奇客房雙人住宿一泊二食及馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張，省下排行程的時間，懶人渡假最佳首選。