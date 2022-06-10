基隆市政府主辦的城市博覽會10日開幕，基隆市產業發展處結合各產業與在地特色，於城際轉運站大頂棚下方舉辦聯名市集活動，同時，現場舉辦刮刮樂活動，只要到市集消費購物，就有機會可以把大獎帶回家。10日下午，就在基隆市長林右昌面前，刮出了最大獎電動機車。

產發處長黃健峰表示，城際轉運站大頂棚下方的聯名市集分為A、B兩個區域，A區是匯集了最有代表性與指標性的伴手禮商家，B區則齊聚了新創、文創與美食的特色商家，希望透過城市博覽會，能讓商家發揮自己最大的優勢，強調自身獨特性的同時，也讓基隆的產業變得更加多樣與豐富。

活動期間，民眾可以在市集當中購買到城市博覽會限定的特別商品，包含有基隆郵局提供的限定版集郵冊、郵票、明信片等，還有一卡通所提供的城市博覽會限定聯名悠遊卡，以及各商家推出的聯名款商品，全都在聯名市集才能夠買得到。

黃健峰指出，民眾每消費滿300元就可以獲得一張刮刮卡，獎項包括GOGORO、IPHONE13、Dyson吸塵器等多項超值大獎，其中價值最高的GOGORO更是加碼到三台，通通等著民眾來帶回家。

沒想到10日開幕後幾小時不到，最大獎gogoro就被刮出，連中獎者都驚呼連連。林右昌市長親眼見證了中獎的過程，他表示，逛市集、買好禮的同時，市集限定的刮刮樂活動也正在如火如荼的進行。恭喜已經獲獎的民眾，還未中獎的朋友也不要氣餒，還有許多大獎尚未開出，歡迎各位市民朋友相約逛市集、買好禮，一起把大獎帶回家。

黃健峰強調，城市博覽會不只是城市展覽，對於基隆在地產業及商家來說，更是拓展生意及知名度非常重要的機會。因此，有別於其他展區的對外招募，市府針對基隆在地商家進行號召，特別匯集了來自基隆各地的特色商家，一同組成聯名市集，希望透過1＋1大於2的理念，手牽手將商家們串聯起來，一起來行銷基隆的產業。