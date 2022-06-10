中央流行疫情指揮中心晚間宣布，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今建議縮短5～11歲兒童疫苗2劑間隔，從12周縮短至4～8周以上，另也開放醫事人員接種第2次追加劑（第4劑），其中兒童最快6月下旬開放施打第2劑，而醫事人員第4劑最快1周後開打。

指揮中心發言人莊人祥表示，ACIP專家會議今午討論了3個大家關心的議題，第1個是5～11歲兒童疫苗第2劑接種 ，先前專家會議決議是12周，但考量目前國內社區疫情流行，建議2劑間隔縮為4到8周以上。

對於有家長詢問是否可以混打，莊人祥表示，目前沒有任何兒童疫苗混打研究，因此仍建議以同廠牌完成2劑接種，如有特殊情形才能混打，例如曾發生不良反應或是指揮中心評估疫苗供應情形決定。

至於上路時間，莫德納兒童疫苗是5月2日起接種，5月30日已屆滿4周。莊人祥表示，還需要準備時間，包括接種同意書、學校診所安排接種等，都需要時間準備，還無法馬上開放接種，目前都還在行政流程中，還要安排醫療團隊，上路日期至少2周後。另輝瑞兒童疫苗最早是5月25施打，因此最快也要6月22日才能開放接種第2劑。

第2個討論議題為疫苗公費接種對象，莊人祥表示，由於第1類醫事人員照顧高風險病人，外界希望醫事人員可接種第4劑，經專家討論，目前Omicron變異株正在社區流行，因此建議醫事人員或相關人員可評估自身風險接種第4劑，可於第3劑接種後5個月接種。上路時間須等公文發布後，衛生局也需要做規劃，最快1周後上路。