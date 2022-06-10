聯合國糧農組織（FAO）今天表示，烏克蘭和俄羅斯的小麥及其他糧食商品出口量減少，使得未來一年全球可能增加1100萬至1900萬長期挨餓人口。

路透社報導，烏克蘭戰事加劇全球糧食危機，使穀物、食用油、燃料和肥料價格飆漲。俄羅斯和烏克蘭合計囊括全球小麥供應的近1/3，俄國還是肥料一大出口國，烏克蘭則是玉米和葵花油的一大供應國。

聯合國糧農組織市場與貿易部主任班貝爾哈山（Boubaker BenBelhassen）表示，這場衝突帶來的衝擊，「可能導致飢餓人口增加1100萬至1900萬人，這是從2022至2023年間的長期飢餓」。

班貝爾哈山告訴媒體記者，這是依據烏克蘭和俄羅斯糧食商品出口減少數量所做的初步估計。

他說：「受影響最大的國家，位於近東與北非地區，因為這些國家大量依賴自俄烏進口的糧食，尤其是小麥，但也包括植物油和葵花油。」

此外，撒哈拉沙漠以南非洲和亞洲的一些國家，例如如孟加拉和印尼，也正受到「高度影響」。