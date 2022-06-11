日本多一直是全球預期壽命最高的國家，其國民的飲食與生活方式一直是醫學研究人員極感興趣的主題。近日一項在日本進行專門針對中老年人生活方式對壽命影響的研究顯示，一般醫學界所建議的健康飲食與生活方式，確實與死亡風險降低、延長壽命有關。然而更重要的是，即便是中年或老年、甚至於患有慢性疾病者，健康生活方式也對延長壽命有積極的作用。這意味著健康的生活方式不論在任何時候開始執行，都會有明顯的效果。

根據世界衛生組織（WHO）的統計數字顯示，日本國民2018年平均壽命為84.2，持續高居全球第1。相對地中國官方發布2018年的國民預期壽命為77歲，大約排名在53左右；台灣內政部2020年公布的國民預期壽命為81.3歲，在全球排約在19左右。隨著全球各國預期壽命逐漸增長，中老年的健康問題愈來愈受重視，尤其是現代社會中除了醫療之外，何種生活方式能延長壽命成為學術研究的主題。

專為銀髮族設計的「銀髮健身俱樂部」已開始在慈濟大學揭牌啟用，專門針對65歲以上長者提供輕量訓練的油壓式器材。（圖／羅亦晽攝）

最近在英國牛津大學出版的《年齡與老齡化》（Age and Ageing）醫學雙月刊發表接受同儕評估的最新研究報告顯示，多年來的研究都認為健康的飲食及生活方式，與降低死亡風險延長壽命有關，即便用在中老年人身上也很有效，甚至連80歲以上或者患有慢性疾病的人也有顯著的延壽效用。

這項由日本團隊就日本協作隊列研究（JACC）的數據進行分析，採用了49021名參與者在平均長達20年的追訪數據，參與者平均年齡是56.8歲，其中43.7%是男性。研究納入參與者的教育程度、壓力指數，與心血管疾病、癌症、腎臟與糖尿病等慢性疾病史與治療狀況，統計參與者1整年的生活方式資訊，包括飲食、身體活動、吸菸和飲酒等數據，就8項被視為健康生活方式的標準進行分析。

銀髮族的健身風氣近20多年來日漸受到重視，圖為2021台北市銀髮族運動會引來許多銀髮族參加。（圖／季志翔攝）

這8項「健康生活方式」分別為：1.每天至少1次或每周至少7次食用水果；2.每天至少1次或每周至少7次食用魚類；3.幾乎每天喝牛奶；4.規律運動：每天至少走路0.5小時，而且每周至少5小時運動；5.身體質量指數（BMI）介於21–25範圍內；6.從不吸煙或已經戒煙；7.從不喝酒，或少量喝酒，每天酒精攝入少於46克；8.每天睡眠時間為5.5小時-7.4小時。

研究報告指出，在剔除其它影響因素後發現，健康的生活方式與死亡風險降低和預期壽命延長有關，符合上述8項健康生活方式越多，對延長壽命的影響越大。

健康飲食與生活方式對不同年齡層都有助益，日本的研究顯示，健康飲食生活方式對中老年人延長預期壽命有明顯的效果。（圖／Sutterstock)

在男性中，相比於僅有0-2種健康生活方式的參與者而言，擁有上述健康生活方式達到3種、4種、5種、6種和7-8種健康生活方式的參與者，其死亡風險分別降低12%、15%、32%、40%和47%。在女性中，相比於僅有0-2種健康生活方式的參與者，有3種、4種、5種、6種和7-8種健康生活方式的參與者，死亡風險分別降低3%、26%、33%、38%和44%。

不只死亡風險降低，這8種健康生活方式也與更長的預期壽命相關。若以40歲為基準，有7-8種健康生活方式的男女參與者比起只有0-2種健康生活方式的參與者，其剩餘預期壽命會增長5.3年（男）與6.2年（女）。而且這種健康生活方式對對預期壽命的潛在影響可持續到80歲和以上年齡的人群中，即使是在80歲群體中，執行健康生活方式7-8種的較0-2種的群體，預期壽命也會增長4.4年（男）與2.2年（女）。

執行健康生活方式越多、時間越早，好處就會越大，預期壽命也能越長。就連80歲以上長者或慢性病患者延壽也很有效用。(圖/Shutterstock)

研究結果還指出，即使患有心血管疾病、癌症、高血壓和糖尿病等慢性疾病，健康生活方式也會對預期壽命產生影響，健康生活方式越多，剩餘預期壽命也越長。

研究報告最後強調，影響預期壽命因素很多，包括經濟水平、醫療保健以及生活方式等等。此一研究除了確定健康的生活方式與死亡風險降低、預期壽命延長有關之外，也分析出健康生方式對不同年齡層影響在統計上的差異。研究雖然也有局限性，但可以證實健康生活方式對中老年或慢性疾病患者，也都有降低死亡風險與延長預期壽命的作用。總之，執行健康生活方式越多、時間越早，好處就會越大，預期壽命也能越長。