前國民黨副祕書長張榮恭，去年遭王姓女鄰居飼養的狼犬咬傷，全身20多處傷口，一審依過失傷害罪將王女判處拘役55天，可易科罰金，上訴後，台灣高等法院認定，王女拒不到庭且犯後不認錯，加重改判3月徒刑，可易科罰金確定。

王女與張榮恭是同一社區住戶，王飼養2隻狼犬，去年2月13日下午4時許，她在社區花園內遛狗時，解開一隻狼犬的牽繩，且未為其佩戴防咬嘴罩及其餘安全設備，也未時刻跟隨在身旁，任由狼犬在社區奔跑走動。

剛好張榮恭因接獲管理員通知下樓，欲關閉車輛車燈，因他所飼養的小狗陪同外出並先行下樓，後來張發現王女的狼犬正在追趕他的狗，張榮恭就上前制止，沒想到竟遭狼犬撲倒在地、啃咬攻擊，致全身多處受傷。

士林地院一審將王女判處拘役55天，可易科罰金。案經上訴，高院審理時，法官傳喚王女出庭，但她卻具狀聲明開庭請假、行使緘默權、無義務出庭等，合議庭認為她沒有正當理由不到庭，不待其到庭陳述，逕行判決。

高院合議庭認為，案發當時王女另牽一隻狼犬進入現場，目睹張男身處險境，混身是傷，竟站立一旁，既不出聲喝斥自己飼養的狼犬，也不出手攔阻，張男因此受傷達20多處，受到極大驚嚇，一審量刑過輕。王女不道歉慰問，案發時不在意的態度，及她事後興訟增加被害人的困擾等，昨日改判刑3月，可易科罰金9萬元定讞。

另王女事後竟控告張榮恭夫妻及兒子涉犯誣告、殺人未遂等罪嫌，還向警方提告一審承審法官犯恐嚇、強制等罪，另由檢察官偵查中。