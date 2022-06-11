邱凱偉分享父親臨終罹患失智症經歷。（LiTV、大愛電視台提供）

高山峰笑說最想忘記自己長得帥。（LiTV、大愛電視台提供）

傅小芸笑說最怕忘記就是銀行跟手機密碼。（LiTV、大愛電視台提供）

柯素雲氣色不錯。（LiTV、大愛電視台提供）

《你好，我是誰》寫實刻畫失智症患者的故事。（LiTV、大愛電視台提供）

82歲的「國民阿嬤」陳淑芳在《你好，我是誰》飾演失智症長者，有著深厚紮實的演出歷練，陳淑芳總能帶動後輩入戲，面對影后級演員，柯素雲與邱凱偉和她對戲會緊張到NG嗎？貼心的陳淑芳立刻說和大家都玩在一起，拍戲像去遊樂園玩，「怎麼會緊張？而且你放心，我自己都會NG，這樣大家就扯平了，誰不會NG？」

陳淑芳淡定面對失智症樂觀地說：「不需要太哀傷，我們好好活在現在！」被問到最想遺忘的會是年齡嗎？她說每當有人問年紀時都會說：「我今年83歲，年齡算什麼？那只是個數字，心情保持愉快比較重要。」

即使年紀大了陳淑芳背台詞仍過目不忘，突然加詞也難不倒她，同劇演員邱凱偉認證她的背詞功力：「導演有時突然會改詞或改一個狀況，但沒有關係，因為阿姨都會融會貫通起來。」

為了拍攝這部劇，主角們用心針對失智症做功課，邱凱偉心有戚戚焉說：「我父親在過世前得到肺腺癌，後來完全失智，不認識我們了，但我們就是盡量放下，不要把鬱悶的心情掛在臉上。」他用過來人角度建議大家寬心面對生、老、病、死，秉持愉快的態度去珍惜與愛人，陪伴患者抵抗病灶，也是對自己的體貼。

被問到最想遺忘和不想忘記的事情，高山峰搞笑說：「我要忘記的是我長得很帥這件事，我才有辦法把每個角色演好。」而傅小芸則表示無論快樂或難過都想一視同仁地記得，至於最想忘記的，她妙回：「其實我都忘光光了。」