年底九合一大選腳步接近，台北市副市長黃珊珊被民眾黨內質疑靠台北市長柯文哲作機會表現，獲得民眾黨資源和支持，卻不願加入民眾黨是取巧，國民黨台北市長參選人蔣萬安更酸她，「我不會背棄一直栽培我的政黨」。

黃珊珊下午扮起母雞，出席民眾黨黨員見面會幫民眾黨議員參選人陳宥丞站台，針對蔣萬安的言論，也正面回擊表示，「心裡面只有政黨利益的人，他才會一直想著政黨利益，黨意不能凌駕於民意，黨意也不能凌駕於良心，如果你每天想著政黨，都是你們家政黨的利益，民眾也會看破手腳」。

被問到一直被追問是否加入民眾黨會不會成為壓力？黃珊珊說，從來不是壓力，大家都是好朋友，有娘家也有一起打仗的朋友，政黨之間不是只有競爭，還有合作，柔性政黨，把餅做到做大，不是在餅裡面分位置。

至於是否會以雙重黨籍的方式參選，黃珊珊說，要把傳統政黨概念放下，才能走出泥淖，我在這裡當了21年是議員，選民從來沒有問我顏色，服務也沒有分過顏色，這才是台北人最高的價值。

黃珊珊也強調，如果要參選，我想每個政黨都要爭取最多民眾支持，如果只是畫地自限，因為誰是什麼政黨，就不去拜訪，應該要爭取所有人支持。

被問到遭蔣萬安酸「不會背棄自己的政黨」，如果以無黨籍參選，恐會成為對手攻擊的點，黃珊珊也回嗆，「心裡面只有政黨利益的人，他才會一直想著政黨利益，黨意不能凌駕於民意，黨意也不能凌駕於良心，如果你每天想著政黨，都是你們家政黨的利益，民眾也會看破手腳」。