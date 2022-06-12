桃園市長鄭文燦慰勞桃警團隊辛勞。(呂筱蟬攝)

桃園市長鄭文燦慰勞桃警團隊辛勞。(呂筱蟬攝)

高鐵青埔站雙屍4命案，泰裔李氏夫妻遭王姓好友殘忍殺害棄屍，而凶嫌凶器外傳是法器金剛杵，專案小組12日駁斥此說法，警方推斷作案凶器應該是金屬鈍器，但至今仍未找到，所以無法確認是何物，仍在持續搜索中。

警方根據王嫌犯案時被監視器拍下的影像及檢警相驗後的結果，研判當時他手持長條狀的鈍器行凶，但因為影像太過於模糊，無法判定作案凶器是何物，且現在也找不到凶器的下落，外傳是金剛杵是特定媒體臆測，完全沒有任何根據。

桃園市長鄭文燦12日上午則赴中壢警分局慰問警方辛勞，他說，6月10日上午9點在高鐵站前停車場發現2人陳屍車內凶殺命案，警察團隊通力合作在10小時內偵破本案，這是跨縣市且是跨國境的犯罪行為，命案現場採證完成後立即進行分工，包括刑事鑑識、調閱大量資料，很快追蹤到犯案現場在新北市土城區，把現場跡證保留之外，也鎖定特定嫌疑人、鞏固犯罪事證，在有限資訊及急迫性情況下，10小時就確定犯案者，重大刑案偵辦能力是警察團隊平常要有經驗傳承，要有能力培養，更能夠有細緻分工，才能在10小時鎖定刑犯破案，而且知道嫌犯已經出國潛逃這樣的事證是不容易的，也透過刑事局跨國系統希望泰國警察能夠把犯罪者繩之以法引渡來台，這需要跨國合作，有賴刑事警察局進一步努力。