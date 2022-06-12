陳淑芬／台中報導

全國今天12日新增本土確診5萬643例，台中市新增7734例。台中市副市長黃國榮在疫情記者會表示，因應確診者康復後可能出現後遺症，台中市目前共有15家醫院開設染疫康復者整合門診，若確診者解隔離後6個月內有出現「長新冠」症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，照護身心狀況。

黃國榮表示，近期有些確診者康復後仍有不舒服，也就是所謂的「長新冠」症狀，台中市有15家醫院提供「染疫康復者整合門診」服務，方便市民方便。他並指出，就目前的公衛文獻來看，「長新冠」患者不會傳染給其他人，請民眾放心。

台中市衛生局長曾梓展則表示，健保署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，中市計有15家醫院參與，提供「染疫康復者整合門診」服務，主要針對確診者於解除隔離日起6個月內，如果出現「長新冠」症候群，包括精神方面的焦慮、失眠、頭痛；呼吸道方面的咳嗽、喘及胸悶等；消化道方面等問題，民眾可持健保卡、解除隔離證明文件前往醫院就醫。

曾梓展指出，經主責醫師判斷有COVID-19急性感染後徵候群，有整合醫療需求者，將安排整合醫療團隊會診看診，病患僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔。

中市提供「染疫康復者整合門診」15家醫院分別為台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、衛生福利部豐原醫院、國軍台中總醫院附設民眾診療服務處、林新醫療社團法人林新醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、澄清綜合醫院、澄清綜合醫院中港分院、國軍台中總醫院中清分院附設民眾診療服務處、林新醫療社團法人烏日林新醫院、長安醫院等。