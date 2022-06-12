台北市議員王世堅因批評的對象都會「越爬越高」被譽為「扶龍王」，北市副市長黃珊珊近期翻舊帳，要王世堅兌現承諾幫忙選舉，恰巧國民黨北市長參選人蔣萬安也說王給他很多指教，2人似乎都在爭搶扶龍王青睞。黃珊珊笑說，王世堅逢賭必輸，但自己和王是20幾年的同事，感情非常好，強調友情不分黨派，大家不用想太多。

黃珊珊下午赴企業運用跨境電商平台拓銷市場活動，被問到她連續發3篇文，對象都與王世堅有關，是否要搶「被扶龍王罵的感覺」？她笑說，自己跟王世堅感情還不錯，臉書上的影片是她2年多前要離開議會時開的直播，當時對方給了很多鼓勵，強調2人是20幾年的同事，感情都非常好，要大家不要想太多。

由於王世堅近期在議場質詢時說「情感上我100％支持黃珊珊」 ，媒體問她是否會希望對方罵一下，她表示，王世堅其實是逢賭必輸，常常罵的對象都被罵到那個（升遷），連王自己都這樣說，不過就是好玩，2人也常在議會鬥嘴，就是好朋友，不用想太多、想太複雜。

對於連續3天發政治文，黃珊珊說，就是在說她和王世堅的交情，很多人問她為什麼跟對方這麼熟，不過自己也講不清楚，總之就是在議會共事的20年來，常常一起審預算、提法案，她雖然不在藍綠2大黨，但仍要議會同事幫忙才能完成提案，所以平常都會有來往。

她表示，自己常說，一個人可以跟人家工作20年，其實是不容易的事，就是很深的緣份才有機會在同一個工作場域20年，自己都很珍惜，那段時間是我人生最精華的時間，所以在議會所有同事感情都很不錯，「友情是不分黨派的。」

至於有不知兩人交情好的民進黨支持者，批評黃珊珊發文是在蹭王世堅聲量，她則說，「我不用管別人怎麼想，事實是怎樣就怎樣，好嗎？」