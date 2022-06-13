【愛傳媒樊祥麟專欄】淡金路上有家窯烤義式餐廳─義利不窯，假日裡經常客滿，店家係以柴燒窯烤為主，牛排是重頭戲，另有羊排、豬腳，還有披薩、義大利麵等，窯烤的味道隨餐而來，真是好味。

路過店家，正好有空位，便入內一探，來嚐一下店家手藝，點了羊排、披薩、義大利麵、焗田螺，再來一塊乳酪蛋糕。

炭烤中卷墨魚麵先上桌，中卷烤的好，墨魚麵也炒的很乾，披薩接著上桌，窯烤的披薩，麵香十足，海膽醬味道豐富，就麵皮而言，廚師料理的很好，入口有嚼勁，不會軟趴趴。

第三個來的是炭烤小羔羊，熟度七分，入口滑嫩，真好吃，搭配羊排的薄荷醬，師傅自製，甜鹹適中，賽過罐頭醬料。

焗田螺烤的也不錯，起司卻用的稍多，遮掩了田螺的味道，出餐順序有問題，這道應屬前菜，弄到第四道上桌，搖頭，最後上桌的巴斯克乳酪蛋糕，用料蠻紮實，起司味道濃郁。

用餐的環境還算不錯，裡面還有個小庭院，客人可以逛逛，由於假日人多，店家有點忙不過來，回應招呼總要等一會，另外，店家本有套餐，現在改為單點，可讓人意猶未盡啊！

作者為前中央社社長、前央廣總台長

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