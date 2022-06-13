王姓男子與大學女同學、友人一起去熱炒店飲酒，王見女子已泥醉，與友人送她回家，但女子醉到已無法拿出鑰匙，友人只好將她皮包內的物品倒在地上尋找，結果王男一時「性」起，不顧友人蹲在地下找鑰匙之際，對她「壁咚」進而將舌頭伸進女子嘴裡「喇舌」，友人聽見後方發出「嘖嘖」異聲，轉頭驚見王男對女子「喇舌」景象而嚇傻，女子看到友人一副驚嚇的眼神，始知被王男猥褻，憤而提告。台北地檢署依強制猥褻罪起訴王男。

起訴指出，王男與被害人為大學同學，2人於2016年4月晚間與陳姓等多名友人，一同到北市大安區某熱炒店聚餐飲酒，但被害人因不勝酒力而泥醉，王男自告奮勇與陳姓友人一起送她回北市中山區租屋處休息。

被害人因泥醉，無法自行拿取鑰匙，陳姓友人只好將被害人的手提包物品全倒在她租屋處房門外地上，並蹲在地上尋找鑰匙，王男則在一旁扶著醉到站不穩的被害人。

王男見陳姓友人忙著在地上找鑰匙，將已泥醉的被害人推靠在牆壁後，將舌頭伸進對方的嘴巴中親吻猥褻，此時陳姓友人驚聞「嘖嘖」聲音，好奇轉頭一看，發現王男正對被害人舌吻，當場嚇傻。

此時被害人看見陳姓友人驚訝的神情，才意識到王男正對她「喇舌」猥褻，等陳姓友人幫她打開房門後，用盡全身力氣告訴王男不能跟她進房內，陳姓友人見狀即要求王男一同搭電梯下樓，王才離去。被害人事後向台北地檢署提告，檢察官依法起訴王男。

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