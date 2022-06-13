繼唐山燒烤店爆發多名男子毆打2女案件震驚大陸輿論之後，當地網路又湧現多起實名舉報。唐山警方12日分別對其中兩件進行通報並抓獲6人。

根據觀察者網報導，唐山市豐南區公安局12日發佈警情通報。近日唐山市路北區孟某在網上實名舉報被敲詐勒索、威脅恐嚇，蛋糕店被暴力打砸。之後唐山市豐南區公安局成立專班，組織力量對該案進行偵辦，主要犯罪嫌疑人史某、李某某已被抓獲歸案。

此外，唐山灤州市公安局12日也發佈警情通報。針對近日張某在網上實名舉報朱某斌、楊某等人，在唐山市路北區某酒吧對其及同事毆打並非法拘禁。也透過成立專案組，並將朱某斌、楊某等4名犯罪嫌疑人抓獲。

而唐山市也在12日召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，由唐山市委、市政府決定，即日起展開為期半個月的夏季社會治安整治，把打擊鋒芒對準群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動，出重拳，用重典，懲惡務盡，絕不手軟，以雷霆萬鈞之勢盡銳出戰、決戰決勝。