香山社區閒置土地改造後變成柚香公園，變成當地居民閒暇時最愛的休憩空建。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

和美鎮還社社區，就是彰化知名景點卡里善之樹、彩虹傘巷，由在地製傘業者打造，但因為大雨讓三合院的土埆磚厝坍塌，因此縣府投入翻新，鋪設草皮，提升場域綠化。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

還社社區變成一個可以野餐的區域，讓不管是觀光客或當地民眾，都能夠休閒休憩的好去處。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

有建築界奧斯卡之稱的建築園冶獎日前公布得獎名單，來自彰化市的香山社區、和美鎮還社社區，在眾多競爭者脫穎而出，勇奪「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」，王惠美表示，縣府啟動社區規畫師駐地輔導計畫，再次獲得肯定，感謝團隊與社區用心，讓大家看見彰化，為縣爭光。

建築園冶獎不僅重視個別建築的創新，強調社區生活環境的整體營造，過去彰化縣內有名的像是田中的小田稻棧，和美阿爸的曬穀場，也都曾經拿到該獎，縣府城觀處說，社區規劃師已經實行多年，參與大小計畫一共輔導143處的社區完成改造，成果豐碩。

城觀處說，今年度特別與國立虎尾科大合作，以「在地建材」＋「在地工法」＋「社區工班」來改造社區風貌，讓社區居民更有參與感，進而凝聚整個社區居民，帶動發展，這次獲獎的香山社區土地就因閒置10餘年，造成雜亂不堪，在居民的合作下，解決用路人安全問題，創造休憩空建。

另外和美鎮還社社區，就是彰化知名景點卡里善之樹、彩虹傘巷，由在地製傘業者打造，但因為大雨讓三合院的土埆磚厝坍塌，因此縣府投入翻新，鋪設草皮，提升場域綠化，設置天幕、竹柵欄，變成一個可以野餐的區域，讓不管是觀光客或當地民眾，都能夠休閒休憩的好去處。

城觀處說，得獎對社區是一種肯定與鼓勵，不過能夠帶動當地經濟發展，吸引在地青年投入地方創生，進而打造社區的深度旅遊，讓地方永續發展更為重要，未來將持續推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，讓更多社區參與，與規劃師一同打造家鄉的特色與品牌。